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عبد المهدي يناقش ملفات الأمن والعقود الزراعية وخدمات المناطق المحررة
2018/11/26 | 01:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، اجتماعًا لمجلس الأمن الوطني، ناقش ملفات الأمن والعقود الزراعية وخدمات المناطق المحررة.

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