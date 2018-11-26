عبد المهدي يناقش ملفات الأمن والعقود الزراعية وخدمات المناطق المحررة

2018/11/26 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، اجتماعًا لمجلس الأمن الوطني، ناقش ملفات الأمن والعقود الزراعية وخدمات المناطق المحررة.

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