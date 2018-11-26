2018/11/26 | 02:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا حبس كاهن عمل في بضع مدارس خاصة في نيس جنوب فرنسا موقتاً، بتهمة الاعتداء الجنسي على قصّر دون الخامسة عشرة، بعدما خضع لتحقيق جنائي منذ أيار الماضي.وأوضحت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رجل دين في مدرسة شهيرة يستغل دوره كمرشد للشباب ويغتصب قاصرين! اسرار ميديا.

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