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رجل دين في مدرسة شهيرة يستغل دوره كمرشد للشباب ويغتصب قاصرين!
2018/11/26 | 02:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا حبس كاهن عمل في بضع مدارس خاصة في نيس جنوب فرنسا موقتاً، بتهمة الاعتداء الجنسي على قصّر دون الخامسة عشرة، بعدما خضع لتحقيق جنائي منذ أيار الماضي.

وأوضحت […]

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