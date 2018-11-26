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إصابة أكثر من 100 في هجوم بالغاز في حلب 
2018/11/26 | 02:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس أصيب أكثر من 100 شخص في مدينة حلب بسوريا في ساعة متأخرة من مساء السبت في هجوم يشتبه أنه بغاز سام أنحت الحكومة السورية وحليفتها روسيا باللوم فيه على مقاتلي المعارضة.

وقال مسؤول بقطاع الصحة في حلب إن الضحايا عانوا من صعوبة في التنفس والتهاب في العينين وأعراض أخرى مما يشير إلى […]

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