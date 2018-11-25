2018/11/26 | 02:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | محافظ واسط ..يستقل مروحية عسكرية لتفقد حجم الاضرار والبحث عن محاصرين وسط السيول لانقاذهم

مصدر الفيديو: gHactf_NHZg

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