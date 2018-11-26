حالتا وفاة من جراء الهزة التي ضربت السليمانية

2018/11/26 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مصادر أمنية، الأحد، ان الهزة الأرضية التي ضربت عددا من المحافظات أسفرت عن وفاة شخصين في قضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية.

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