قوافل إغاثية لمزارعي الشرقاط المتضررين من السيول

2018/11/26 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير زراعة محافظة صلاح الدين سعد كامل، عن إرسال قوافل إغاثية لمزارعي قضاء الشرقاط المتضررين جراء السيول الأخيرة التي ضربت القضاء.

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