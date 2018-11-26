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العراق: أزمة التشكيلة الحكومية مستمرة واتهامات ببيع المناصب وشرائها
2018/11/26 | 02:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تتجه الانظار الى جلسة البرلمان غداً، اذ من المقرر ان يقدم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي مرشحي الحقائب الوزارية الثماني الشاغرة، وسط

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