العراق: أزمة التشكيلة الحكومية مستمرة واتهامات ببيع المناصب وشرائها

2018/11/26 | 02:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه الانظار الى جلسة البرلمان غداً، اذ من المقرر ان يقدم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي مرشحي الحقائب الوزارية الثماني الشاغرة، وسط

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