«الحرس الثوري» يعتزم تشكيل «باسيج» للأقليات

2018/11/26 | 02:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن «الحرس الثوري» الإيراني أنه يعتزم تشكيل ميليشيات «باسيج» لدى الأقليات الدينية في البلاد.وتتبع قوات «التعبئة»، المعروفة باسم «الباسيج»، «الحرس» وتشكّل

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