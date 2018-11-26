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«الحرس الثوري» يعتزم تشكيل «باسيج» للأقليات
2018/11/26 | 02:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن «الحرس الثوري» الإيراني أنه يعتزم تشكيل ميليشيات «باسيج» لدى الأقليات الدينية في البلاد.

وتتبع قوات «التعبئة»، المعروفة باسم «الباسيج»، «الحرس» وتشكّل

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