الحريري لا يفقد الأمل من تأليف الحكومة ونائبان عونيان يدعوانه للاعتراف بالآخرين

2018/11/26 | 02:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال الشلل يضرب ملف تشكيل الحكومة اللبنانية، و يكاد أفق الحل يكون مقفلاً في ظل غياب أي مبادرة، وعدم بروز

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