954 مليار دولار إنفاق متوقع على “المعلومات” في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2018/11/26 | 02:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت دراسة عالمية محايدة، أن يبلغ حجم الإنفاق على تقنيات المعلومات والاتصالات في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وشمال افريقيا مع نهاية العام

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