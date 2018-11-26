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روسيا تمنع سفناً أوكرانية من دخول بحر آزوف
2018/11/26 | 02:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بثّت شبكة «روسيا 24» أن موسكو منعت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية من دخول بحر آزوف عبر مضيق كيرتش، إذ وضعت سفينة

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