روسيا تمنع سفناً أوكرانية من دخول بحر آزوف

2018/11/26 | 02:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بثّت شبكة «روسيا 24» أن موسكو منعت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية من دخول بحر آزوف عبر مضيق كيرتش، إذ وضعت سفينة

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