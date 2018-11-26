موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الحزم في الدوري السعودي 2018-19

2018/11/26 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال

يفتح استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين الاتحاد والحزم وذلك يوم الأحد القادم 2 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 24 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الوري السعودي للمحترفين 2018-19.





واصل العالمي السقوط من جديد أمام الأهلي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، واستمر في سلسلة الهزائم المتتالية التي سيطرت على الفريق منذ انطلاقة الموسم، ومنذ قدوم المدرب الكرواتي سلافن بليتيش لن يستطيع الفريق تحقيق الفوز في أي مواجهة، ويتزيل الاتحاد جدول الترتيب برصيد نقطتين، بعد 10 مباريات، تعادل إثنين، وتلقى 8 هزائم، ولم يتذوق طعم الفوز حتى الآن.



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على الجانب الآخر يدخل الحزم هذا اللقاء وهو قادم من تعادل صعب بطعم الفوز أمام الفيحاء ، في الجولة الماضية بهدف لمثله، وبهذا التعادل احتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، جمعهم من فوزين، وأربع تعادلات وخسر مثلهم، وسيسعى الفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة واستغلال النتائج السيئة الذي يقدمها الاتحاد في الدوري حتى الآن

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المباراة

الملعب

الموعد

الحكم القناة الناقلة

الحزم - الاتحاد مدينة الملك عبد الله الرياضية

الأحد 2 ديسمبر 2018 ميلادياً، 24 ربيع الأول 1440 هجرياً، 14:15 بتوقيت مصر، 15:15 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد KSA SPORT HD

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