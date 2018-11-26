فيليبي ميلو..الجزار البرازيلي حاصد البطولات

2018/11/26 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر توج المدافع البرازيلي المخضرم فيليبي ميلو ببطولة الدوري البرازيلي مع فريق بالميراس ليضاف إلى رصيد بطولاته في أكثر من دولة مختلفة.

المدافع البالغ من العُمر 35 عامًا والذي اشتهر بلقب "الجزار" لتدخلاته العنيفة وحصاده للكثير من البطاقات الصفراء لعب في يوفنتوس وانتر ميلان وجلطه سراي، ولكنه نجح في الفوز بالبطولات في البرازيل وتركيا فقط.

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كما أنه فاز مع منتخب بلاده البرازيل بكأس القارات عام 2009 في جنوب أفريقيا.

وتعد أشهر حادثة طرد لفيليبي ميلو في ربع نهائي مونديال جنوب أفريقيا بعد تدخله العنيف على الجناح الهولندي أريين روبين ودهس قدميه.

مسيرة ميلو بدأها مع فريق فلامينجو قبل الانتقال لكروزيرو مرورًا بجيرميو قبل أن يخطو خطواته الأولى في أوروبا من بوابة ريال مايوركا الإسباني ثم ريسينج سانتاندير وألميريا قبل الانتقال إلى إيطاليا واللعب لفيورنتينا ويوفنتوس وانتر ميلان، تخللها اللعب في الدوري التركي لصالح العملاق جلطة سراي قبل العودة عام 2017 للدوري البرازيلي من بوابة بالميراس.

سجل بطولات فيليبي ميلو:

الدوري البرازيلي مرتين

الدوري التركي مرتين

كأس تركيا مرتين

كأس السوبر مرتين

كأس البرازيل مرة وحيدة

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