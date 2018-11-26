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اتفاق مصري سوداني على تسيير دوريات حدودية لمكافحة الإرهاب
2018/11/26 | 02:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة- اتفقت مصر والسودان الأحد على تسيير دوريات عسكرية مشتركة على الحدود بينهما “لمكافحة الإرهاب” والهجرة غير الشرعية، في ظل تطوّر ملحوظ

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