2018/11/26 | 02:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيول التي تضرب معظم أرجاء العراق جراء الأمطار الشديدة تسببت في سقوط العديد من القتلى والمصابين والآلاف من النازحين والمشردين

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