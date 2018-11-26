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السيول التي تضرب معظم أرجاء العراق جراء الأمطار الشديدة تسببت في سقوط العديد من القتلى والمصابين
2018/11/26 | 02:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السيول التي تضرب معظم أرجاء العراق جراء الأمطار الشديدة تسببت في سقوط العديد من القتلى والمصابين والآلاف من النازحين والمشردين

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