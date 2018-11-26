انهيارات للصخور في جبال دربندخان بسبب الهزة الأرضية الشديدة التي ضربت عددًا من المحافظات

2018/11/26 | 02:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت الهزة الأرضية التي ضربت العراق مساء أمس الأحد، بإنهيارات للصخور في جبال دربندخان بمحافظة السليمانية.

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