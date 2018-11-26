أمريكا: .. أعلى مستوى من الدمار والقتلى في حرائق كاليفورنيا

2018/11/26 | 02:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات الأميركية، أن رجال الإطفاء سيطروا بشكل كامل على الحرائق التي تسببت في أكبر عدد من القتلى وأعلى مستوى من الدمار في تاريخ كاليفورنيا بعد أكثر من أسبوعين على اندلاعها.

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