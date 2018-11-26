English | وظائف


أمريكا: .. أعلى مستوى من الدمار والقتلى في حرائق كاليفورنيا
2018/11/26 | 02:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت السلطات الأميركية، أن رجال الإطفاء سيطروا بشكل كامل على الحرائق التي تسببت في أكبر عدد من القتلى وأعلى مستوى من الدمار في تاريخ كاليفورنيا بعد أكثر من أسبوعين على اندلاعها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا: .. أعلى مستوى من الدمار والقتلى في حرائق كاليفورنيا) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا: .. أعلى مستوى من الدمار والقتلى في حرائق كاليفورنيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ شاهد بالفيديو | باتجاه الهدف صباح صاحب .. اسعد الساعدي 25-11-2018
⋙ مراقبون: موازنة 2019 بحاجة إلى تعديل من قبل مختصين خبراء في المجالات المالية والاقتصادية والنفطية
⋙ حقوق الإنسان: مقتل 27226 سورية على يد نظام الأسد البعثي والميليشيات الإرهابية منذ عام 2011
⋙ بالتفاصيل.. المرور تعلن الطرق المشمولة بفتح المنطقة الخضراء
⋙ سفن روسية تفتح النار على أخرى أوكرانية وتحتجزها
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | باتجاه الهدف صباح صاحب .. اسعد الساعدي 25-11-2018
⋙ شاهد بالفيديو | بعد اغلاق دام لـ 15 عام ... اهالي بغداد يستبشرون خيرا بفتح طرق المنطقة الخضراء ..
⋙ بالصور .. انقاذ حياة طفلة حديثة الولادة عُثر عليها بمكب نفايات في بغداد
الأكثر شيوعا