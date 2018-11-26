زلزال بإيران يوقع مئات المصابين.. وقتيلان بالعراق

2018/11/26 | 02:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات محافظة كرمنشاه غربي إيران مساء الأحد مما أوقع مئات المصابين، ووصلت آثاره إلىالعراق المجاور فقتل شخصان وأصيب أكثر من خمسين

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