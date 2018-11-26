2018/11/26 | 02:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – أكدت مصادر سياسية لبنانية مقربة من تيار المستقبل أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري متمسك بالدستور، ولا توجد سلطة قانونية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان أمام جدل جديد: سحب تكليف تشكيل الحكومة من الحريري) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان أمام جدل جديد: سحب تكليف تشكيل الحكومة من الحريري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).