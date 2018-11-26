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لبنان أمام جدل جديد: سحب تكليف تشكيل الحكومة من الحريري
2018/11/26 | 02:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بيروت – أكدت مصادر سياسية لبنانية مقربة من تيار المستقبل أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري متمسك بالدستور، ولا توجد سلطة قانونية

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