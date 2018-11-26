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#أحمد إبريهي علي - قيد المورد المالي يتحدى الحكومة في العراق
2018/11/26 | 03:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_إبريهي_علي قيد المورد المالي يتحدى الحكومة في العراق احث ما اطلعت عليه ان سعر نفط برنت لشهر يناير، كانون الثاني، عام 2019 في سوق CME 58.75 دولار للبرميل، ونفط غرب تكساس WTI في نطاق 50 دولار للبرميل .

واعتمدت موازنة عام 2019 لتقدير ايرادات النفط 56 دولار للبرميل وبهذا اصبحت تلك الأيرادات عند تقديرها الأقصى بعد هبوط السعر.

وللنظر في آفاق المورد النفطي عام 2019 نراجع بيانات تقرير شهر نوفمبر، تشرين ال......

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