تيار الكفاح العمالى - مصر - مواقف نضاليه.مصر. بيان الصحفيين- ليس باسمنا يستقبل السيسي بن سلمان بالقاهرة غدا- احتجاجا ع الاستيلاء ع الجزر.. والتطبيع.. وقتل خاشقجي بدم با

2018/11/26 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر يدين الصحفيون المصريون الموقعون على هذا البيان استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمصر لأسباب انسانية ومهنية ونقابية ووطنية:ـ انسانيا..أهدر بن سلمان والنظام السعودي القيم الانسانية وفي مقدمتها الحق في الحياة سواء لموطني بلاده أو للمصريين وغير المصريين العاملين في المملكة.في ظل غياب كامل للقانون، ونظام قضائي غبر موثوق في إعماله مبادئ العدالة.ونظام يتستر بالإسلام والشريعة للعصف بالحريات ......

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