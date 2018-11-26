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#محمد السلايلي - من الأموي الى الزاير: ما الذي تغير في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؟
2018/11/26 | 03:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_السلايلي انتخب عبد القادر الزاير، يوم الأحد 24 نوفمبر 2018، كاتبا عاما جديدا للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلفا لمحمد نوبير الأموي، على هامش انعقاد المؤتمر الوطني السادس للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ببوزنيقة.و حصل الزايرعلى أغلبية مطلقة، فيما لم يحصد منافسه البرودي محمد سوى على 16 صوتا من مجموع الأصوات المعبرة عنها.ورفضت لجنة القوانين، أي تعديل بخصوص انتخابات منصب الكاتب العام، مبقية......

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