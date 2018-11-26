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حدث في مثل هذا اليوم 26 تشرين الثاني
2018/11/26 | 03:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 26   نوفمبر أو 26 تشرين الثاني أو يوم 26 11 (اليوم السادس والعشرين من الشهر الحادي عشر) هو اليوم الثلاثون بعد الثلاثمائة (330) من

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