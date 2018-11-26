معارضة جمهورية لتعامل ترامب في قضية خاشقجي

2018/11/26 | 03:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس رفض عدد من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأحد مساندة الرئيس دونالد ترامب للسعودية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقال بعض المشرعين من حزبه إن على الكونجرس أن يتخذ إجراء إضافيا.كان ترامب تعهد الأسبوع الماضي بأن يظل ”شريكا راسخا“ للسعودية، وقال إنه لم يتضح ما إذا كان ولي العهد […]

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