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شاهد بالفيديو | بعد اغلاق دام لـ 15 عام ... اهالي بغداد يستبشرون خيرا بفتح طرق المنطقة الخضراء ..
2018/11/26 | 03:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | بعد اغلاق دام لـ 15 عام ...

اهالي بغداد يستبشرون خيرا بفتح طرق المنطقة الخضراء

مصدر الفيديو: Ag39yvHrUJw

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