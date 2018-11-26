تسمية النوري متحدثًا باسم كتلة دولة القانون النيابية

2018/11/26 | 03:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر مطلع، أمس الأحد، عن تسمية بهاء الدين النوري متحدثًا باسم كتلة دولة القانون النيابية.

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