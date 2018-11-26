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تقرير| الفياض.. الأعرجي.. الأسدي.. حقيبة الداخلية لإيران!
2018/11/26 | 03:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال مراقبون، إن إيران وميليشياتها القابعة في ائتلاف الفتح لا تريد أن تفرط في وزارة الداخلية الا لوحد من رجالاتها ولذلك تتمسك بشدة بفالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي الطائفي وزيرًا للداخلية.

لأنه الوحيد القادر على استمرار الحفاظ على مكتسبات إيران ومكتسبات الميليشيات الطائفية واستمرار انعدام الأمن خدمة لإيران ومخططاتها.

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