2018/11/26 | 03:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبراء: العراق لا يمتلك رؤية اقتصادية أو نفطية واضحة يعتمد عليها في إعداد الموازنات

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