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“ماكرون هرب” و”غلطوني”.. كيف سخر التونسيون من احتجاجات باريس؟
2018/11/26 | 03:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لم يفوّت التونسيون الاحتجاجات الدائرة في فرنسا بين “ثوار السترات الصفراء” والشرطة دون أن يسجلوا مواقفهم وتعليقاتهم الساخرة، في استحضار طريف لأبرز

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