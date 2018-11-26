“ماكرون هرب” و”غلطوني”.. كيف سخر التونسيون من احتجاجات باريس؟

2018/11/26 | 03:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يفوّت التونسيون الاحتجاجات الدائرة في فرنسا بين “ثوار السترات الصفراء” والشرطة دون أن يسجلوا مواقفهم وتعليقاتهم الساخرة، في استحضار طريف لأبرز

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