سفن روسية تفتح النار على أخرى أوكرانية وتحتجزها

2018/11/26 | 03:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت روسيا أنها احتجزت ثلاث سفن حربية أوكرانية في مضيق كيرتش بالبحر الأسود، وأقرت بأنها استخدمت القوة لإرغامها على التوقف، مما أدى

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