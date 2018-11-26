بالتفاصيل.. المرور تعلن الطرق المشمولة بفتح المنطقة الخضراء

2018/11/26 | 04:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مديرية المرور العامة، العمل برفع الحواجز الكونكريتيه من بوابات المنطقة الخضراء.

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