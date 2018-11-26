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حقوق الإنسان: مقتل 27226 سورية على يد نظام الأسد البعثي والميليشيات الإرهابية منذ عام 2011
2018/11/26 | 04:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير نشرته أمس (الأحد) بمناسبة "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة"، إن "العنف الذي يمارس ضد المرأة في سوريا لايشابه أي عنف تعرضت له المرأة في أي مكان آخر من العالم، وهو مستمر ومتصاعد وممنهج من قبل أطراف النزاع الرئيسة وفي مقدمتها النظام السوري وحلفاؤه".

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