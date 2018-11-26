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مئات المهاجرين يحاولون عبور الحدود من المكسيك الى الولايات المتحدة
2018/11/26 | 04:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس أفادت وكالة فرانس برس أن مئات المهاجرين القادمين من دول أميركا الوسطى، حاولوا الأحد عبور الحدود في مدينة تيخوانا المكسيكية باتجاه الأراضي الاميركية.

وقام نحو 500 من المهاجرين الذين شاركوا في تظاهرة سلمية الى جانب الحدود، وبينهم نساء وأطفال، بالتوجه الى الحاجز الحديدي على المعبر الحدودي، وحاولوا اجتيازه في محاولة لدخول الأراضي […]

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