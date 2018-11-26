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الإعلام الرقمي: سياسيون يستخدمون طرقًا غير قانونية لزيادة تفاعل حسابهم على تويتر
2018/11/26 | 04:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف مركز الإعلام الرقمي، أمس الأحد، عن وجود سياسيين معروفين في العراق منهم زعماء يستخدمون برامج غير قانونية وحسابات وهمية لغرض إعادة نشر تغريداتهم والتفاعل معها، وبالتالي زيادة عدد الإعجابات والردود على هذه التغريدات.

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