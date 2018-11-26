2018/11/26 | 04:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مركز الإعلام الرقمي، أمس الأحد، عن وجود سياسيين معروفين في العراق منهم زعماء يستخدمون برامج غير قانونية وحسابات وهمية لغرض إعادة نشر تغريداتهم والتفاعل معها، وبالتالي زيادة عدد الإعجابات والردود على هذه التغريدات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الرقمي: سياسيون يستخدمون طرقًا غير قانونية لزيادة تفاعل حسابهم على تويتر) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الرقمي: سياسيون يستخدمون طرقًا غير قانونية لزيادة تفاعل حسابهم على تويتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).