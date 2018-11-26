بالفيديو.. الأهلي يهزم الاتحاد في

2018/11/26 | 04:48

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تاريخ النشر:25.11.2018 | 22:26 GMT |

آخر تحديث:25.11.2018 | 22:30 GMT | الرياضة

twitter.com/alahli_fc

عمق الأهلي جراح جاره الاتحاد، بفوز عليه (3-1) في لقاء "ديربي" جدة، الذي جمعهما الأحد، في ختام الجولة الـ10 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وضع لاعب الاتحاد فهد المولد فريقه في المقدمة بهدف مبكر سجله، في الدقيقة السابعة من صافرة البداية، وأدرك المهاجم السوري عمر السومة التعادل للأهلي بحلول الدقيقة (21)، ووضع زميله عبدالفتاح عسيري فريقه في المقدمة، في الدقيقة 49، وأحرز عبدالله السعيد هدف الأمان الثالث، في الدقيقة 77 من عمر المباراة، التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

ورفع الأهلي رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 22 نقطة، بينما يتذيل الاتحاد قائمة الدوري برصيد بنقطتين فقط.

المصدر: "twitter.com/alahli_fc"

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