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الدفاع المدني يصدر إرشادات للوقاية من الهزات الأرضية ويخصص رقمًا مجانيًا
2018/11/26 | 05:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصدر الدفاع المدني، أمس الأحد، إرشادات للوقاية من خطر الهزات الأرضية بعد زلزال ضرب الحدود العراقية الإيرانية.

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