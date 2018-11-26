الدفاع المدني يصدر إرشادات للوقاية من الهزات الأرضية ويخصص رقمًا مجانيًا

2018/11/26 | 05:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الدفاع المدني، أمس الأحد، إرشادات للوقاية من خطر الهزات الأرضية بعد زلزال ضرب الحدود العراقية الإيرانية.

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