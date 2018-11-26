زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب سواحل كولومبيا

2018/11/26 | 05:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب سواحل كولومبياضرب زلزال قوي تبلغ شدته 6,1 درجات جزرا قبالة سواحل كولومبيا في البحر الكاريبي، حسبما أعلنت السلطات التي اعتبرت أن الأمر لا يستدعي إطلاق تحذير من مد بحري.ولم تتحدث السلطات الكولومبية عن أضرار أو ضحايا.وقال المعهد الأميركي للجيولوجيا إن الزلزال وقع عند الساعة 03:40 بتوقيت غرينتش على بعد 32 كيلومترا جنوب شرق ماونتن (كولومبيا).وأوضح المعهد الجيولوجي الكولومبي والمعهد الأميركي أن مركز الزلزال حدد على عمق عشرة كيلومترات.وذكرت السلطات الكولومبية أن سكان مناطق سان اندريس وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا شعروا بالزلزال.ويبعد هذا الأرخبيل حوالى 220 كيلومترا عن الساحل الشرقي لنيكاراغوا.وقالت الوكالة الكولومبية لإدارة الكوارث إنه ليس هناك إنذار بحدوث تسونامي على شواطئ البلاد على البحر الكاريبي.وأضافت أنه لم ترد أي معلومات عن خسائر في الجزر.

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