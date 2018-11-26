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شاهد بالفيديو | مستشفيات تعاني الاهمال !!! مستشفيان فقط في كركوك ... والكوادر الطبية غائبة بغياب المسؤولية !!!
2018/11/26 | 05:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | مستشفيات تعاني الاهمال !!! مستشفيان فقط في كركوك ...

والكوادر الطبية غائبة بغياب المسؤولية !!!

مصدر الفيديو: 4LLh-Nic4vc

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