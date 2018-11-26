2018/11/26 | 05:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | حكومة الخدمات ..
متى ستبدأ ؟ ساعة مكاشفة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | حكومة الخدمات .. متى ستبدأ ؟ ساعة مكاشفة) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متى ستبدأ ؟ ساعة مكاشفة
مصدر الفيديو: qDGErSzxq7M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | حكومة الخدمات .. متى ستبدأ ؟ ساعة مكاشفة) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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