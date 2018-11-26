2018/11/26 | 05:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة 200 في زلزال إيران..وتداعياته تصل العراق والكويت قالت إيران إنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن سقوط أي قتلى عقب وقوع زلزال بلغت قوته 6.3 درجة قرب الحدود الغربية لإيران مع العراق، لكن حوالي 200 شخص أصيبوا جراء الزلزال، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني.وقال المركز الأميركي للزلازل، إن درجة الزلزال بلغت 6.3 على مقياس ريختر ومركزه محافظة إيلام الإيرانية الحدودية مع العراق، ووصلت تداعياته إلى العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية ودولة الكويت.وأعلنت وكالة الأنباء العراقية أن الزلزال شعر به سكان العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية.ووفقا للوكالة، فقد طالت الهزة الأرضية، التي وصفها السكان بأنها هزة أرضية كبيرة، كركوك والسليمانية وبابل وواسط.وأوضح الدفاع المدني العراقي أنه لم يتم على الفور تسجيل خسائر بشريه، أو مادية من جراء الهزة الارتدادية التي شهدتها مدن ومحافظات عراقية عدة.و أن سكان الكويت شعروا بالهزة الأرضية، فيما لم ترد معلومات بعد بشأن سقوط ضحايا من جراء الهزة الأرضية.وأفاد معهد الأبحاث العلمية في الكويت أن الزلزال الذي وقع على بعد 560 كيلو مترا من مدينة الكويت، وشعر به معظم سكان مناطق البلاد، لا سيما الساحلية، ولم يتم تسجيل أي بلاغات على الفور بوجود خسائر.وتعرضت إيران لزلازل متتالية خلال الشهور الماضية، آخرها في مدينة كرمنشاه، القريبة من الحدود العراقية، وبلغت قوته 5.9 درجة، أغسطس الماضي.وتعرضت تفس المدينة في نوفمبر 2017 إلى زلزال بلغت قوته 7.3 درجة، مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 350 قتيلا وآلاف الجرحى.

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