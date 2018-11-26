موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الفيحاء في الدوري السعودي 2018-19

2018/11/26 | 06:00

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يستضيف الأهلي الفيحاء في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" يوم الجمعة القادم 30 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 22 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في إطار الأسبوع الحادي عشر من الدوري السعودي 2018-19.





سيدخل الراقي اللقاء وهو منتشٍ بالفوز على الاتحاد في ديربي جدة في الجولة السابقة بثلاثة أهدافٍ لهدف، ليُحافظ بذلك على المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط من النصر الوصيف بـ25 نقطة، و6 نقاطٍ كاملة من الهلال المتصدر بـ28 نقطة، وسيكون على الملكي الانتصار في مباراته القادمة لاستغلال أي تعثر يحدث للعالمي، وتضييق الفارق بينه وبين الزعيم الذي أُجلت مباراته في الجولة 11 ولو مؤقتاً.



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يعيش الفيحاء موسماً لا يمكن وصفه بالجيد أو السئ، فبعد مرور 10 جولات يتواجد البرتقالي في المركز العاشر برصيد 11 نقطة بفارق 3 نقاط عن منطقة الخطر، و5 نقاط عن المركز الرابع الذي يحتله الوحدة الصاعد حديثاً، لكن الشئ الجيد هو أن الفريق لن يخسر في آخر 4 مواجهاتٍ رغم مواجهته النصر والاتحاد، وسيسعى بالتأكيد إلى الانتصار أو التعادل مع الأهلي لاستكمال 5 مبارياتٍ بلاهزيمة.





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المباراة

الملعب

الموعد

الحكم القناة الناقلة

الأهلي - الفيحاء مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" الجمعة 30 نوفمبر 2018 ميلادياً، 22 ربيع الأول 1440 هجرياً، 18:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت مصر لم يتحدد بعد KSA SPORTS 1

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