2018/11/26 | 06:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | مهنة العشاب حاضرة رغم الغياب ..."سيدتقي " اقدم العشابين في العراق ...مهنة توراثها من الاجداد

مصدر الفيديو: KPHs-HgSdI4

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