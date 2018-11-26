رئيس الوزراء يوافق على عدة مقترحات لتخفيف الزخم المروري بينها تغيير اوقات الدوام

2018/11/26 | 06:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلنت مديرية المرور العامة، الاثنين، عن موافقة رئيس الوزراء على هدة مقترحات لتخفيف الزخم المروري، مبينة ان من بينها تغيير اوقات الدوام الرسمي.وقال مدير السيطرة والمخابرة في المديرية العميد حيدر رشيد القصاب في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "رئيس الوزراء وافق على عدة مقترحات لتغيير الزخم المروري"، مبينا ان "من بين هذه المقترحات هو تغيير اوقات بداية الدوام الرسمي وبشكل متفاوت كأن يكون دوام قسم من الوزارات والدوائر في الساعة ٧ صباحا وقسم اخر في الساعة ٨صباحا والقسم الاخر الساعة ٩صباحا".واضاف ان "المقترح الثاني هو ان يكون بداية الدوام الرسمي للجامعات والكليات والمعاهد المتواجدة في مكان واحد بشكل متفاوت كأن يكون قسم منها في الساعة 8 صباحا والقسم الاخر يكون في الساعة 9صباحا هذا بالاضافة الى تغيير موعد العطلة الاسبوعية على سبيل المثال جعل عطلة البعض منها ( الخميس والجمعة ) والبعض الاخر جعلها ( الجمعة والسبت ) او ( السبت والاحد ) وذلك لتخفيف الزخم الحاصل في الطرق وفي دخول الطلاب الى مداخل الجامعات والكليات والمعاهد".وتابع انه "سيتم تقليل السيطرات الامنية وجعل اماكنها بعيدة عن مقتربات الجسور والتقاطعات وعن مناطق الزخم المروري مع دراسة امكانية استبدال بعض السيطرات بدوريات امنية متحركة للمراقبة والمعالجة الانية للحوادث الامنية"، مشيرا الى "الاستمرار في عملية فتح الطرق الرئيسية المهمة المغلقة ومنها الطريق الذي يربط ساحة دمشق بساحة 14 تموز وساحة عمار بن ياسر وبالعكس حيث يعتبر شريان حيوي يربط جانب الكرخ بالرصافة وبالعكس".

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