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روسيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في بحر آزوف
2018/11/26 | 06:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

Sputnik Mikhail Plinchak

طلبت روسيا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع المستجد في بحر آزوف، وذلك على خلفية الاستفزازات التي قامت بها سفن حربية أوكرانيا قبالة سواحل شبه جزيرة القرم أمس الأحد.

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