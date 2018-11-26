2018/11/26 | 07:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولي العهد السعودي يصل العاصمة البحرينية وصل ولي عهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة البحرينية المنامة، في ثاني محطة له بجولته العربية بعد زيارة دولة الإمارات.وكان ولي العهد السعودي، قد غادر دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد زيارة استغرقت 4 أيام ضمن جولة عربية تشمل عددا من الدول.وكان في وداع الأمير محمد بن سلمان لدى مغادرته، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد.وفي برقية شكر بعث بها إلى الشيخ محمد بن زايد قال ولي العهد السعودي: "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق وأن أعرب لسموكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

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