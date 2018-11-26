2018/11/26 | 07:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يستغل تظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا دخل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب على خط تظاهرات "السترات الصفراء، في فرنسا، الذي يدين تراجع القدرة الشرائية، وارتفاع الرسوم على المحروقات بقرار من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.وقال ترامب في تغريدة "التظاهرات الكبرى والعنيفة في فرنسا لا تأخذ في الاعتبار إلى أي مدى عوملت الولايات المتحدة بشكل سيء من قبل الاتحاد الأوروبي، حول التجارة أو حول نفقاتنا العادلة والمنطقية لضمان حمايتنا العسكرية.علينا معالجة هذين الموضوعين قريبا".ولم يشر الرئيس الاميركي بصورة مباشرة إلى نظيره الفرنسي، لكن تصريحه جاء غداة يوم تعبئة جديد في فرنسا لـ"السترات الصفراء".وبعد عودته من باريس منتصف نوفمبر إثر احتفالات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى مع زعماء آخرين من العالم، هاجم ترامب بشدة الرئيس الفرنسي وسخر من "نسبة شعبيته الضعيفة جدا".كذلك، هاجم في تغريدات اقتراحه إنشاء جيش أوروبي.من جانبه، رد الرئيس الفرنسي قائلا "علينا أن نحترم بعضنا البعض كحلفاء".وفي خطابه خلال الاحتفالات، انتقد بشدة "القومية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يستغل تظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يستغل تظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).