إصابة 200 شخصاً في زلزال غرب إيران

2018/11/26 | 07:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن - كلمة: قالت إيران إنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن سقوط أي قتلى عقب وقوع زلزال بلغت قوته 6.3 درجة قرب الحدود الغربية لإيران مع العراق، لكن حوالي 200 شخص أصيبوا جراء الزلزال، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني.

وشعر الناس في العاصمة العراقية بغداد وفي الكويت بالزلزال.

وقال هوشانج بازواند حاكم إقليم كرمنشاه للتلفزيون الرسمي ”ما يتراوح بين 200 و210 أشخاص تقريبا أصيبوا… لكن ليس لدينا أي قتلى“.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن المخاوف من توابع الزلزال دفعت سكان عدد من المدن في إقليم كرمنشاه بغرب البلاد إلى الخروج للشوارع والمتنزهات في الطقس البارد.



وأرسلت السلطات فرق إنقاذ على الفور إلى المناطق المتضررة من الزلزال.

وقال رئيس أجهزة الطوارئ الحكومية بر حسين كوليفاند للتلفزيون الرسمي ”لم ترد بلاغات حتى الآن عن أي قتلى وأصيب معظم الجرحى أثناء الهروب وليس بسبب أضرار نجمت عن الزلزال“.

وأدى الزلزال إلى حدوث انهيارات أرضية، لكن المسؤولين قالوا إن جميع طرق المنطقة ما زالت مفتوحة أمام حركة المرور وإنه جرى استعادة الكهرباء في معظم المناطق التي وقع بها الزلزال.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 65 كيلومترا وعلى بعد 114 كيلومترا شمال غربي مدينة إيلام القريبة من حدود إيران مع العراق.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن الناس شعروا بالزلزال في سبعة أقاليم على الأقل بإيران وكان أقوى في إقليم كرمنشاه، حيث لقي أكثر من 600 شخص حتفهم العام الماضي وأصيب آلاف آخرون في أدمى زلازل إيران منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال حاكم إقليم كرمنشاه للتلفزيون الرسمي إن 50 شخصا أصيبوا في بلدة سرب الذهب الواقعة على بعد نحو 15 كيلومترا من الحدود قرب مركز الزلزال.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي العراقية إن الناس شعروا بالزلزال في بغداد، حيث قالت وزارة الداخلية إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار أو ضحايا، وفي إربيل بإقليم كردستان العراق ومحافظات عراقية أخرى.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن الناس شعروا بالزلزال في بعض مناطق الكويت ولكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار.

وقال علي مرادي رئيس مركز الزلازل بإيران للتلفزيون الرسمي ”لحسن الحظ لم يكن الزلزال قريبا من المدن الأكبر.



ولكن ربما سبب أضرارا في قرى وأتعشم ألا يكون قد ضرب الكثير من القرى“.

وتقع إيران على خطوط صدع رئيسية وتتعرض لزلازل بشكل متكرر.



ففي تشرين الثاني الماضي وقع زلزال قوته 7.3 درجة في إقليم كرمنشاه، وفي عام 2003 وقع زلزال بلغت قوته 6.6 درجة في إقليم كرمان مما أدى إلى مقتل 31 ألف شخص وتسوية مدينة بام التاريخية بالأرض.

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