المحور يحمل سائرون تأخير إستكمال تشكيل الحكومة

2018/11/26 | 07:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حمل تحالف المحور الوطني، تحالف سائرون، تأخر إستكمال الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي.وقال النائب عن المحور، يحيى المحمدي، لوكالة {الفرات نيوز} "من المفترض تقديم الكابينة الوزارية قريباً وهناك أنباء بتقديمها غير مكتملة لوجود اشكالات في وزارتي الداخلية والدفاع ولم يحسم التوافق عليها".وأضاف "هناك أسماء مرشحة لحقيبة الدفاع ولم يتم حسمها وهذا أمر مستغرب" مشيرا الى ان "الخلافات السياسية أرجأت تقديم اسماء المرشحين لباقي الكابينة ولم يكن عبد المهدي حاسماً ولا شجاعاً في تقديم كل الكابينة الوزارية بالجلسة الأولى للتصويت على الحكومة ولكن نبقى داعمون له ولبرنامج حكومته".وأوضح المحمدي ان "المحاصصة هي استحقاق انتخابي للكتل ومشاركة الاقليات امر مهم في الحكومة ولكن اعتراض سائرون على بعض المرشحين ساهم في تأخر تشكيل الكابينة".ولفت الى ان "البعض يدعي الزهد في الوزارات ولكن الجميع شارك في تشكيل الحكومة بالمحاصصة وليس الاستحقاق الانتخابي".وأكد، ان "المحور الوطني يطالب بالإستحقاق الانتخابي، فليس من المعقول الفوز عن مناطق مدمرة ولا نشارك بالحكومة واعطينا الحرية لعبد المهدي في اختيار المرشحين لذا عليه ان يسمي الامور بمسمياتها ويشخص من يعرقل تشكيل الحكومة ويقول كلمته".وشدد المحمدي "نحن نؤمن بالتوافق والشراكة ولكن بصراحة غير متفائلين كثيراً بكابينة عبد المهدي كثيراً ولا نعرف الكتلة التي جاءت به به ومن رشح الوزراء".ونفى اتهام المحور ببيع وشرا المناصب" مضيفا "عتبنا على السيد مقتدى الصدر في هذا الإتهام بتغريدته في هذا الشأن التي كانت فيها تهمة عامة لسنة تحالف البناء" على حد قوله.وبين "كردة فعل على تغريدة السيد الصدر قدمنا 9 مرشحين لعبد المهدي لحقيبة الدفاع بينهم 3 من قادة مكافحة الارهاب الذين ضحوا في تحرير مناطقنا وهم من الشيعة ولكن مهنين وأبطال ويستحقون الوزارة".انتهى

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