أكثر من 500 جريح في زلزال غرب إيران العنيف

2018/11/26 | 08:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أصيب أكثر من 500 شخص بجروح في محافظة كرمنشاه في غرب إيران مساء الأحد إثر زلزال عنيف بلغت قوّته 6,4 درجات ولم يؤدّ بحسب التقارير الأولية إلى سقوط قتلى أو إلى حدوث أضرار في البنى والمنشآت، بحسب ما أعلنت السلطات.وحدّد المعهد الجيوفيزيائي الإيراني مركز الزلزال على عمق سبعة كيلومترات وعلى بُعد […]

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