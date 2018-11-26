2018/11/26 | 08:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

اعلن قائد العمليات الخاصة الثانية،قائد خطة فرض القانون اللواء الركن معن السعدي عن تدمير ثلاثة انفاق لعصابات داعش الارهابي بالقرب من قضاء الدبس وفق معلومات استخبارية.

وونقلت العمليات الخاصة الثانية في بيان تلقته”واع”عن السعدي قوله أن” قوة من ابطال جهاز مكافحة الارهاب فوج صلاح الدين تمكن وفق معلومات استخبارية دقيقة من تدمير ثلاثة انفاق لعصابات داعش الارهابي تحتوي على كميات من الاسلحة والمتفجرات والمواد الغذائية ومعدات الارهابيين الذين كانوا يتحصنون ويخططون لتنفيذ عملياتهم الارهابية”.

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